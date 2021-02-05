Шойгу осмотрел комплекс «Бастион» во время посещения «ВПК НПО машиностроения»

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа акционерным обществом «Военно-промышленная корпорация НПО машиностроения».

Глава военного ведомства осмотрел готовый подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», перспективные разработки предприятия в области крылатых ракет и ракетных комплексов стратегического назначения, выставку изделий ракетно-космической техники, разработанных на заводе за более чем 75 лет работы.

Кроме того, министру продемонстрировали комплекс теплопрочностных испытаний, позволяющий имитировать различные полетные условия, включая космический вакуум и нагрев до температур свыше 2000 градусов по Цельсию, а также самый большой в Европе радиоизмерительный радиоколлиматорный стенд МАК-15.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).

Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Создание комплекса «Бастион» началось в середине 1980-х годов, когда стала понятна необходимость в замене береговых ракетных комплексов «Рубеж» и «Редут». Разработка велась в НПО машиностроения (г. Реутов) под руководством генерального конструктора Герберта Ефремова.

Первые испытания ракеты «Оникс» прошли в 1985 году, а через два года были проведены пуски с корабля. Из-за сложной экономической ситуации, последние испытания БРК «Бастион» были завершены только в 2002 году вместе с вводом в эксплуатацию противокорабельных ракет. На вооружение комплекс был принят в 2010 году.