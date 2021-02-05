СК возбудил дело по факту отравления детей в Дагестане

В СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело после того, как в Аранинской в столовой средней общеобразовательной школы отравились 30 учеников.

С 1 по 4 февраля учащиеся обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой

Как отметили в Следственном Комитете, уголовное дело будет рассматриваться по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.