СК возбудил дело по факту отравления детей в Дагестане
С 1 по 4 февраля сразу 30 учеников обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой.
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В СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело после того, как в Аранинской в столовой средней общеобразовательной школы отравились 30 учеников.
С 1 по 4 февраля учащиеся обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой
Как отметили в Следственном Комитете, уголовное дело будет рассматриваться по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.