Навальный не признал свою вину по делу о клевете

Алексей Навальный не признал в суде свою вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Он отметил, что никогда ранее не знал Артеменко. Защита Навального подчеркнула, что рассматриваемые судом высказывания - оценочные суждения.

Дело о клевете возбудили 15 июня 2020 года из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В комментариях Навальный позволил себе нелестные высказывания, которые, как указывает следствие, порочили честь и достоинство ветерана, а также нанесли ему моральный вред. В конце августа суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального, однако в январе после прибытия в Россию он был задержан.

Ранее Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком 3,5 года. С учетом проведенного времени под домашним арестом срок заключения составит 2,5 года.