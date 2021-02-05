Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 сантиметров

В Москве сугробы выросли до 35 сантиметров из-за снегопада, обрушившегося на столицу накануне вечером в четверг, 4 февраля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Отмечается, что всего за сутки выпало пять миллиметров осадков.

«Значит, раз выпало 5 мм, то в снежном покрове прибавилось сантиметра 3–4, до 35 см», — передает РИА Новости слова синоптика.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали погоду в феврале. Отмечается, что она будет крайне неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления.