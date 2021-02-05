Автобус с пассажирами перевернулся под Калининградом

На трассе возле въезда в Светлогорск Калининградской области перевернулся автобус, в котором находилось более 20 человек.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, ДТП произошло около 8 часов утра по московскому времени по вине водителя автомобиля Toyota, которым управлял 42-летний мужчина.

«Водитель неверно выбрал скоростной режим, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом под управлением 49-летнего водителя», - цитирует РИА Новости сообщение полиции.

В результате ДТП автобус съехал в придорожный кювет по ходу движения. В салоне пострадал один пассажир, которого доставили в больницу скорой помощи Калининграда.

По предварительным данным, в автобусе находились более 20 пассажиров, сотрудников одного из предприятий. Другие обстоятельства аварии устанавливаются.