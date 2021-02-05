После трагедии на складе в Красноярске задержаны ответственные за пожарную безопасность

В рамках расследования уголовного дела о гибели четырех человек во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске, задержаны двое служащих, которые отвечали за пожарную безопасность в здании.

Как сообщили в СК РФ, по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК».

С подозреваемыми проводятся следственные действия, после которых им будет предъявлено обвинение. Следователи намерены ходатайствовать об их аресте.

При пожаре на складе автозапчастей погибли рабочий и трое пожарных МЧС РФ, которые принимали участие в тушении возгорания. Всех погибших сотрудников МЧС президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества.

Губернатор Красноярского края распорядился выплатить родственникам всех погибших по 1 миллиону рублей и объявил 5 февраля днем траура в Красноярском крае.