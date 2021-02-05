Кардиологи назвали напитки, защищающие от смерти после инфаркта

Употребление зеленого чая и кофе значительно снижает вероятность преждевременной смерти среди людей, которые перенесли инсульты и инфаркты. К такому выводы пришли кардиологи из Японии, наблюдавшие на протяжении 20 лет за здоровьем свыше 46 тысяч жителей страны. Результаты работы опубликованы в журнале Stroke.

Участники эксперимента, чей возраст составлял от 40 до 79 лет, регулярно проходили обследования и находились на постоянном медицинском наблюдении.

Выяснилось, что включение в рацион зеленого чая в больших количествах существенно продлевает жизнь людям, испытывающим кардиологические проблемы: употребление одной-шести чашек этого напитка в неделю уменьшало вероятность смерти жертв инсультов и инфарктов на 27%, а употребление семи и более чашек снижало эти шансы на 60%.

При этом на продолжительности жизни людей, которые не страдали от болезней сердца, употребление зеленого чая почти не влияло. Чего нельзя сказать о кофе, включение в рацион которого на 18% снижало вероятность смерти японцев, не испытывавших проблем с сердцем. Такой эффект проявлялся при употреблении более двух чашек напитка в день.

Кроме того, любители кофе на 40% реже сталкивались с повторными инфарктами, тогда как частота развития инсультов никак не менялась.

Авторы работы пока не готовы объяснить, почему кофе и зеленый чай максимально позитивно влияют на здоровье сердца и сосудов мозга. По словам профессора университета Осаки Хироясу Исо, для ответов на эти вопросы необходимы дополнительные исследования.

Стоит отметить, что в Японии зеленый чай обычно употребляют безо всяких добавок. Кофе, наоборот, большинство жителей Страны восходящего солнца пьют с молоком и сахаром.