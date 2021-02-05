Нижний Новгород сковали 10-балльные пробки из-за сильнейшего снегопада

В Нижнем Новгороде с раннего утра транспортное движение парализовали многокилометровые заторы. Настоящий коллапс образовался из-за сильного снегопада, который вызвал 10-балльные пробки и не позволил многим горожанам вовремя добраться на работу.

По картам «Яндекс.Пробки» можно заметить, что движение затруднено не только на крупных дорогах - проспектах Ленина и Гагарина, улицах Ванеева, Родионова и Кузбасской, Московском, Казанском и Сормовском шоссе, но также и на более мелких.

Наиболее спокойная обстановка наблюдается на Канавинском мосту. А вот со стороны Автозавода к погодным проблемам добавилось еще и ДТП, которое дополнительно затруднило движение.