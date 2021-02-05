Ученые объяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Люди, инфицированные COVID-19, наиболее заразны за день до появления первых симптомов. К такому выводу пришли французские ученые в ходе исследования.

Сотрудники Парижского университета проанализировали данные порядка 700 пациентов, поступивших в больницы французской столицы в марте 2020 года. Из пациентов, участвовавших в исследовании, 40% получали кислородную терапию, 144 были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и 78 умерли.

Сложные математические модели позволили исследователям ретроспективно отследить течение инфекции у пациента, чтобы понять, как вирус ведет себя в организме. Ученые учли степень вирусной нагрузки, длительность выделения вируса и показатель смертности.

В ходе работы ее авторы использовали компьютер для прогнозирования изменения вирусной нагрузки с течением времени.

«Мы прогнозируем, что пик вирусной нагрузки наступает в среднем за день до появления симптомов», - цитирует Daily Mail заключение ученых.

При этом у большинства заразившихся симптомы развиваются через семь дней после инфицирования.

Вирусная нагрузка показывает количество вирусных частиц в крови зараженного на 1 миллилитр крови. Ученые считают, что чем больше доза вируса, с которой сталкивается человек, тем выше риск заболевания.