Гинцбург рассказал, чем не следует заниматься после вакцинации от COVID-19

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после прохождения вакцинации от COVID-19 российским препаратором «Спутник V» необходимо минимизировать физическую нагрузку.

«Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют длительной выносливости — бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, плавание продолжительное, то просто надо снизить немного нагрузку, в полтора-два раза», — передает ТАСС слова Гинцбурга.

Эксперт объяснил это тем, что долговременные физические нагрузки затрудняют синтез белка, в процессе которого организм формирует антитела к COVID-19. Более того, лишние нагрузки могут стать причиной нехватки глюкозы и сахара в организме, поскольку эти процессы требуют немало энергетических ресурсов.

Ранее глава центра им. Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» показала примерно одинаковую эффективность от COVID-19 при применении в разных возрастных группах.