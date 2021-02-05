В Америке признали преимущества вакцины «Спутник V»

Специалисты трех американских университетов оценили преимущества российской вакцины «Спутник V». Как отметили ученые, при высокой продемонстрированной эффективности препарата от коронавирусной инфекции, для его хранения и транспортировки не требуется поддержание сверхнизкой температуры. Это существенное отличие «Спутника V» от ряда других вакцин от COVID-19.

В частности, инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил в комментарии ТАСС о том, что российский препарат при его высокой эффективностью является ДНК-вакцина, что не требует специальных условий в отличие от РНК-вакцин.

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис считает, что благодаря возможности хранить вакцину «при температуре, которую поддерживает обычный холодильник», лекарственное средство гораздо проще применять, в том числе в тех странах, где меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. При этом, по мнению Курицкиса, «Спутник V» входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса».

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур после публикации данных третьей фазы испытаний в журнале The Lancet назвал «Спутник V» очень многообещающей вакциной, обратив внимание на принципиально иную технологию, используемую при разработке российского препарата. Макартур также указал на преимущество в виде отсутствия специальных условий хранения и транспортировки.