На заседание суда над Навальным снова приехали иностранные дипломаты

В Бабушкинский суд в Москве, где проходит очередное слушание по делу Алексея Навального, вновь прибыли иностранные дипломаты. Один из автомобилей с дипломатическими номерами попытался заехать во двор на территорию здания, однако его туда не пустили.

Вскоре около суда заметили представителя посольства Великобритании, однако с журналистами он отказался разговаривать, пишут «Известия». Следующий за ним представитель посольства Франции на вопрос корреспондента «Звезды», пришел ли он поддержать Навального, ответил отрицательно - нет.

Как пояснил дипломат, он намерен просто понаблюдать за процессом.

«Международное право и российское законодательство предусматривает возможность следить за судебным делом. Я приехал просто следить за этим делом. Европейский союз и Франция выразили озабоченность ситуацией Навального и сказали, что будут следить за этим делом», - повторил несколько раз дипломатический работник на русском языке.

Сегодня суд будет рассматривать дело о клевете, которую допустил Алексей Навальный в комментариях к видео от 15 июня 2020 года, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил за поддержку изменений в Конституцию РФ. По версии следствия, Навальный позволил себе нелестные высказывания, порочащие честь и достоинство участника Великой Отечественной войны.