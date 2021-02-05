Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На заседание суда над Навальным снова приехали иностранные дипломаты

Валентина Пескова
10:29 05.02.2021
Оппозиционера повторно вызвали в суд по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Бабушкинский суд в Москве, где проходит очередное слушание по делу Алексея Навального, вновь прибыли иностранные дипломаты. Один из автомобилей с дипломатическими номерами попытался заехать во двор на территорию здания, однако его туда не пустили.

Вскоре около суда заметили представителя посольства Великобритании, однако с журналистами он отказался разговаривать, пишут «Известия». Следующий за ним представитель посольства Франции на вопрос корреспондента «Звезды», пришел ли он поддержать Навального, ответил отрицательно - нет.

Как пояснил дипломат, он намерен просто понаблюдать за процессом.

«Международное право и российское законодательство предусматривает возможность следить за судебным делом. Я приехал просто следить за этим делом. Европейский союз и Франция выразили озабоченность ситуацией Навального и сказали, что будут следить за этим делом», - повторил несколько раз дипломатический работник на русском языке.

Сегодня суд будет рассматривать дело о клевете, которую допустил Алексей Навальный в комментариях к видео от 15 июня 2020 года, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил за поддержку изменений в Конституцию РФ. По версии следствия, Навальный позволил себе нелестные высказывания, порочащие честь и достоинство участника Великой Отечественной войны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:04 В стране и мире
Видео
Нижний Новгород сковали 10-балльные пробки из-за сильнейшего снегопада
10:08 В стране и мире
Ученые объяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны
08:41 В стране и мире
Видео
Байден объявил о «возвращении» США
07:56 В стране и мире
Видео
Отправка бойцов Нацгвардии в Вашингтон обошлась властям США в почти полмиллиарда долларов
06:16 В стране и мире
Видео
Парагвай подписал соглашение с Россией на покупку вакцины «Спутник V»
Популярное
Популярное
Видео
Раскрыты подводные камни досрочного погашения кредита
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Псаки на вопрос о летней Олимпиаде в Токио рассказала о зимних Играх в Пекине
Видео
«Новые крылья» России: как проходит финальный этап сборки новейшего Ил-114-300
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.