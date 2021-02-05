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Охоту на волков могут запретить в Испании

Анна Берестовая
01:00 05.02.2021
Для введения меры в силу необходимо получить согласие министерства экологического перехода страны.
Охоту на волков могут запретить в Испании
© Фото: pixabay.com
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На территории всей Испании могут ввести правила, запрещающие охоту на волков. К настоящему моменту идею о таком запрете одобрили в государственной комиссии по природному наследию и биоразнообразию страны.

Сделать это планируется за счет отнесения хищников к числу диких видов животных, находящихся на особом режиме защиты. Автором инициативы стала ассоциация сохранения и изучения иберийского волка. Для введения ее в силу необходимо будет также получить согласие министерства экологического перехода Испании.

По информации газеты «El País», представители нескольких автономных сообществ страны, в которых обитает 98% испанской популяции волков, нововведение не поддержали.

Ранее российский академик рассказал, что волки, на регулярной основе наведывающиеся в жилые поселения, уже являются зависимыми от человека животными. Он рекомендовал сообщать о таких зверях охотникам, чтобы быстро разобраться с ситуацией.

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