Охоту на волков могут запретить в Испании

На территории всей Испании могут ввести правила, запрещающие охоту на волков. К настоящему моменту идею о таком запрете одобрили в государственной комиссии по природному наследию и биоразнообразию страны.

Сделать это планируется за счет отнесения хищников к числу диких видов животных, находящихся на особом режиме защиты. Автором инициативы стала ассоциация сохранения и изучения иберийского волка. Для введения ее в силу необходимо будет также получить согласие министерства экологического перехода Испании.

По информации газеты «El País», представители нескольких автономных сообществ страны, в которых обитает 98% испанской популяции волков, нововведение не поддержали.

Ранее российский академик рассказал, что волки, на регулярной основе наведывающиеся в жилые поселения, уже являются зависимыми от человека животными. Он рекомендовал сообщать о таких зверях охотникам, чтобы быстро разобраться с ситуацией.