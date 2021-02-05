В Рособрнадзоре беспокоятся за итоги ЕГЭ долго учившихся дистанционно школьников

Будущие итоги ЕГЭ в некоторых регионах страны в этом году вызывают озабоченность у властей. Причиной этого является долгое нахождение школьников в этих регионах, в частности в Москве и Подмосковье, на дистанционном обучении.

Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС. По его оценке, особого внимания требуют 3-4 субъекта РФ. В других же регионах карантин носил локальный характер: класс полностью отправлялся на «удаленку» в случае заболевания одного из учащихся.

Ранее школы столицы вернулись к очному обучению после трехмесячного дистанционного образования. В связи с возвращением в учебные заведения школьникам разблокировали транспортные карты для перемещения по городу.