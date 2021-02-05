Байден пообещал заставить Россию «заплатить» за ее действия

Соединенные Штаты намерены «заставить заплатить» Россию за ее действия. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

По его словам, во время телефонного разговора с Владимиром Путиным он дал понять, что сейчас Вашингтон «не будет терпеть» якобы агрессивных действий с российской стороны.

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также будем более эффективны по России, когда будем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками», - цитирует Байдена РИА Новости.

Разговор лидеров двух стран состоялся 26 января. В ходе переговоров Путин и Байден констатировали глубокие разногласия, которые требуют интенсивного диалога.