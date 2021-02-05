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Байден пообещал заставить Россию «заплатить» за ее действия

Светлана Головина
00:19 05.02.2021
По словам президента США, во время разговора с Владимиром Путиным он дал понять, что Вашингтон «не будет терпеть» якобы агрессивных действий с российской стороны.
Байден пообещал заставить Россию «заплатить» за ее действия
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP Consolidated News Photos
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Соединенные Штаты намерены «заставить заплатить» Россию за ее действия. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

По его словам, во время телефонного разговора с Владимиром Путиным он дал понять, что сейчас Вашингтон «не будет терпеть» якобы агрессивных действий с российской стороны.

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа. Мы также будем более эффективны по России, когда будем работать в коалиции с партнерами-единомышленниками», - цитирует Байдена РИА Новости.

Разговор лидеров двух стран состоялся 26 января. В ходе переговоров Путин и Байден констатировали глубокие разногласия, которые требуют интенсивного диалога.

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