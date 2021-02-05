Волосы дыбом: Меркель призналась, что вынуждена обходиться без парикмахера на карантине

Немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что наряду с обычными жителями Германии вынуждена терпеть некоторые неудобства из-за введения локдауна. Так, лидер страны в настоящее время не может обратиться к парикмахеру. С укладкой волос ей помогает ее ассистентка.

Канцлер подчеркнула, что противоэпидемические меры несмотря на трудности необходимо обязательно соблюдать. Она также добавила, что вместе со всеми остальными гражданами государства обрадуется открытию парикмахерских.

«Постепенно все больше седины, - с этим нужно жить», - цитирует ее РИА Новости.

Ранее на территории ФРГ вспыхнула волна протестов, организованных недовольными жесткими карантинными мерами гражданами. Жителей страны настоятельно призвали остановить демонстрации в связи с грубыми нарушениями во время их проведения санитарных требований, введенных для борьбы с COVID-19.