Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Волосы дыбом: Меркель призналась, что вынуждена обходиться без парикмахера на карантине

Анна Берестовая
00:17 05.02.2021
Канцлер отметила, что вместе со всеми обрадуется открытию салонов.
Волосы дыбом: Меркель призналась, что вынуждена обходиться без парикмахера на карантине
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
Читайте нас на:

Немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что наряду с обычными жителями Германии вынуждена терпеть некоторые неудобства из-за введения локдауна. Так, лидер страны в настоящее время не может обратиться к парикмахеру. С укладкой волос ей помогает ее ассистентка.

Канцлер подчеркнула, что противоэпидемические меры несмотря на трудности необходимо обязательно соблюдать. Она также добавила, что вместе со всеми остальными гражданами государства обрадуется открытию парикмахерских.

«Постепенно все больше седины, - с этим нужно жить», - цитирует ее РИА Новости.

Ранее на территории ФРГ вспыхнула волна протестов, организованных недовольными жесткими карантинными мерами гражданами. Жителей страны настоятельно призвали остановить демонстрации в связи с грубыми нарушениями во время их проведения санитарных требований, введенных для борьбы с COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:48 Эксклюзив
Видео
Нутрициолог рассказала, нужно ли исключать из своего рациона глютен
00:35 Спорт
Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером
23:23 В стране и мире
Видео
Собянин допустил снятие основных ограничений по коронавирусу в Москве к маю
22:06 В стране и мире
Видео
В Новосибирске глыба льда рухнула на автомобиль
21:14 В стране и мире
Лавров провел первый телефонный разговор с новым госсекретарем США Блинкеном
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
«Котлета из пробирки»: врач рассказала, кому вредно употребление альтернативного мяса
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.