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В России создали «эталонный» штамм коронавируса

Алена Миронова
10:12 04.02.2021
Появление стандарта сделает более точными результаты исследований по определению эффективности препаратов для лечения COVID-19.
В России создали «эталонный» штамм коронавируса
© Фото: Peter Endig, ZB, Globallookpress
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В России создали и утвердили «эталонный» штамм коронавируса, который поможет в тестировании и лечении. Об этом заявили в Минздраве.

«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному знаменателю», - приводит слова руководителя лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елены Кулябиной пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что появление стандарта сделает более точными результаты исследований по определению эффективности препаратов для лечения коронавируса, а также работы по отслеживанию мутации COVID-19 в окружающей среде. 

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