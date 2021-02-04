В России создали «эталонный» штамм коронавируса

В России создали и утвердили «эталонный» штамм коронавируса, который поможет в тестировании и лечении. Об этом заявили в Минздраве.

«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному знаменателю», - приводит слова руководителя лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елены Кулябиной пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что появление стандарта сделает более точными результаты исследований по определению эффективности препаратов для лечения коронавируса, а также работы по отслеживанию мутации COVID-19 в окружающей среде.