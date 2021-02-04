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Полицейского, застрелившего ветерана ВВС при штурме Капитолия, не будут судить

Светлана Иванова
09:47 04.02.2021
Офицер полиции находился в отпуске на протяжении всего расследования инцидента.
Полицейского, застрелившего ветерана ВВС при штурме Капитолия, не будут судить
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Следствие не нашло состава преступления в действиях полицейского, застрелившего американку Эшли Бэббит, пытавшуюся прорваться в здание Капитолия во время беспорядков, которые устроили сторонники Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, с 6 января и на протяжении всего расследования инцидента офицер полиции, имя которого не указывается, находился в отпуске.

«Следователи изначально приняли решение не предъявлять обвинения», - сообщил источник газеты из числа правоохранителей, проводивших расследование.

При этом пока отмечается, что следствие по данному вопросу не завершено, и никаких рекомендаций в прокуратуру США в Вашингтоне не дано.

Во время штурма Капитолия сотни сторонников ворвались в здание и офисы Конгресса. 35-летняя ветеран ВВС пролезала через окно, разбитое протестующими, когда была застрелена.

Массовые беспорядки произошли в начале января в Капитолии, где в это время обсуждался вопрос итогов выборов президента США. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената. Полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих. В результате инцидента погибли пять человек, несколько десятков были арестованы.

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