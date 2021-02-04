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Итальянская мафия запретила экипажам скорой пользоваться спецсигналами

Валентина Пескова
09:44 04.02.2021
Водители медицинских автомобилей скорой помощи неоднократно получали угрозы от представителей итальянской мафии.
Итальянская мафия запретила экипажам скорой пользоваться спецсигналами
© Фото: Matteo Nardone, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Неаполе местным мафиозным кланам не нравится, что экипажи скорой помощи распугивают клиентов торговцев наркотиками. В связи с этим возглавляющие группировки мафиози велели экипажам скорой помощи отключать сирену и проблесковые маячки во время выезда к пациентам.

Как объяснили наркобароны, клиенты торговцев ошибочно принимают звуки сирен автомобилей скорой за облаву полиции, пишет The Times. Водителям медицинских карет бандиты неоднократно угрожали скорой расправой в случае, если те продолжат пользоваться спецсигналы.

Однако, в свою очередь, не стали выполнять «рекомендации» мафии, а обратились с просьбой защитить их законное право на передвижение с использованием мигалок и сирен как раз к полицейским.

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