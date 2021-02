В стране и мире SpaceX запустила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink Алена Миронова Через 8 минут 25 секунд после старта ракета осуществила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. © Видео: SpaceX, Youtube © Фото: SpaceX Читайте нас на: SpaceX запустила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщили в компании. Ракету-носитель Falcon 9 запустили около 9 часов утра по московскому времени во Флориде. Это уже 18 по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. В прошлый раз спутники в таком же количестве запускали на орбиту 20 января. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Орбитальная группировка насчитывает 1023 космических аппарата системы Starlink. Через 8 минут 25 секунд после старта ракета осуществила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика