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SpaceX запустила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Алена Миронова
09:50 04.02.2021
Через 8 минут 25 секунд после старта ракета осуществила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике.
© Видео: SpaceX, Youtube © Фото: SpaceX
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SpaceX запустила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщили в компании.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили около 9 часов утра по московскому времени во Флориде. Это уже 18 по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. В прошлый раз спутники в таком же количестве запускали на орбиту 20 января.

В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Орбитальная группировка насчитывает 1023 космических аппарата системы Starlink.

Через 8 минут 25 секунд после старта ракета осуществила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике.

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