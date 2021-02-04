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Врач призвал не путать остаточные симптомы коронавируса с новым заболеванием

Алена Миронова
09:05 04.02.2021
Отмечается, что COVID-19 относится к ОРВИ и не может быть хроническим.
Врач призвал не путать остаточные симптомы коронавируса с новым заболеванием
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский призвал не путать остаточные симптомы COVID-19 с новым заболеванием.

Такие симптомы, как слабость, небольшая температура, потеря обоняния, потливость могут сохраняться порядка нескольких недель, но это лишь остаточное явление, а не сигнал о новом заболевании. Важно понимать, что коронавирус относится к ОРВИ и не может быть хроническим.

«Никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно», — передает РИА Новости слова Вознесенского.

Более того, как отмечает эксперт, в течение нескольких недель после перенесенной болезни вирус еще может определяться с помощью теста методом ПЦР.

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