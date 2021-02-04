В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при пожаре на складе

Завтрашний день, 5 февраля, решением губернатора Красноярского края Александра Усса, объявлен днем траура в регионе по погибшим при пожаре на складе автозапчастей. В результате сильнейшего возгорания, площадь которого составила 3,9 тысячи метров, в Красноярске накануне погибли рабочий склада и трое пожарных.

«Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Красноярске», - говорится в сообщении пресс-служба главы региона.

По данным МЧС РФ, при тушении возгорания погибли Анатолий Павлович Жалнерчик, 46 лет, Алексей Евгеньевич Пузырев, 45 лет, и Максим Михайлович Рябцев, 27 лет. Их тела найдены.

По факту гибели людей СК РФ возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.