Совет Европы задумался над развитием системы уголовного правосудия Украины

Совет Европы намерен нанять экспертов, которые помогут привести систему уголовного правосудия на Украине согласно европейским стандартам.

Участие примут порядка 65 специалистов. В их задачу войдет повышение эффективности работы украинской прокуратуры в соответствии со стандартами Совета Европы, подготовка юристов, проведение социологических исследований. На реализацию инициативы выделят не более 130 тысяч евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание тендера организации.

Отмечается, что международная организация в настоящий момент перешла ко второй фазе проекта «Система уголовного правосудия на Украине, соответствующая принципам прав человека».

Как считают в Европе, Украине необходимо урегулировать ряд трудностей, которые связаны с расследованием случаев смерти, а также независимостью органов прокуратуры.