Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Совет Европы задумался над развитием системы уголовного правосудия Украины

Алена Миронова
08:48 04.02.2021
Как считают в Европе, Украине необходимо урегулировать ряд трудностей, которые связаны с расследованием случаев смерти, а также независимостью органов прокуратуры.
Совет Европы задумался над развитием системы уголовного правосудия Украины
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Совет Европы намерен нанять экспертов, которые помогут привести систему уголовного правосудия на Украине согласно европейским стандартам.

Участие примут порядка 65 специалистов. В их задачу войдет повышение эффективности работы украинской прокуратуры в соответствии со стандартами Совета Европы, подготовка юристов, проведение социологических исследований. На реализацию инициативы выделят не более 130 тысяч евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание тендера организации.

Отмечается, что международная организация в настоящий момент перешла ко второй фазе проекта «Система уголовного правосудия на Украине, соответствующая принципам прав человека». 

Как считают в Европе, Украине необходимо урегулировать ряд трудностей, которые связаны с расследованием случаев смерти, а также независимостью органов прокуратуры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.