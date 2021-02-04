В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро

Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановили после сбоев. Все станции снова открыты на вход и выход. Об этом сообщили в Дептрансе.

Ранее сообщалось о том, что на участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно приостановили движение поездов от станции «Планерная» до «Октябрьского поля». Предварительной причиной сбоя была необходимость проверки инфраструктуры.