В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро
Все станции снова открыты на вход и выход.
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Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановили после сбоев. Все станции снова открыты на вход и выход. Об этом сообщили в Дептрансе.
Ранее сообщалось о том, что на участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно приостановили движение поездов от станции «Планерная» до «Октябрьского поля». Предварительной причиной сбоя была необходимость проверки инфраструктуры.