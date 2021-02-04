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Под бывшим студенческим общежитием Кембриджского университета нашли старинное англосаксонское кладбище

Алена Миронова
08:22 04.02.2021
Многие из обнаруженных захоронений содержат погребальные предметы, такие как бронзовые броши, ожерелья из бисера, стеклянные фляги, различное оружие и керамика.
Под бывшим студенческим общежитием Кембриджского университета нашли старинное англосаксонское кладбище
© Фото: Central Bedfordshire Council
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Под бывшими студенческими помещениями Королевского колледжа в Кембридже обнаружили раннесредневековое англосаксонское кладбище.

В прошлом году здания общежития снесли, после чего археологи начали прочесывать местность в поисках исторических находок. Они нашли могилы, артефакты и останки, датируемые англосаксонской эпохой между 450 и 600 годами нашей эры.

Многие из обнаруженных захоронений содержат погребальные предметы, такие как бронзовые броши, ожерелья из бисера, стеклянные фляги, различное оружие и керамика. Эксперты оценивают такие находки как одни из самых значительных в британской археологии за последние 80 лет.

«Мы всегда знали, что есть шанс найти захоронения, но мы не ожидали найти столько могил» - передает Daily Mail слова одного из археологов Дэвида Ингхэма.

Найденные в могилах останки людей достаточно хорошо сохранились, поэтому археологи смогут использовать современные методы исследований, в том числе и анализ ДНК. Исследователи отмечают, что эта находка позволит узнать гораздо больше нового о прошлом.

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