Хабаровский НПЗ возобновил производство бензина

Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина. Теперь все будет происходить строго по производственному графику.

Отмечается, что эта инициатива позволит полностью восполнить потребности края и ликвидировать дефицит топлива в регионе уже к концу недели.

«Первые 500 тонн с Хабаровского НПЗ свежего бензина уже поступили в розничную сеть. Завод выходит на мощность по тысяче тонн бензина каждой марки уже в ближайшие дни», - рассказал исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев.

Кроме того, дополнительно ожидаются составы из Росрезерва, которые сразу же будут поступать в розничную сеть.

Топливный кризис в Хабаровске случился по причине перебоев на нефтеперерабатывающем заводе. С середины января автомобилям на заправках региона приходится выстраиваться в многокилометровые очереди. Сам завод уже восстановил свою работу.