В Австрии сдать тест на COVID-19 теперь можно прямо во дворце Шенбрунн

Туристы и жители Австрии теперь могут протестироваться на наличие инфекции коронавируса в одной из визитных карточек и достопримечательностей Вены - дворце Шенбрунн. Как сообщается на сайте дворца, в летней резиденции австрийских императоров в стиле барокко, построенной в XVII веке веке, теперь появилась площадка, переоборудованная под медицинский центр.

Европейские страны начали постепенно возвращаться к привычной жизни. В Нидерландах вовсю готовятся к проведению музыкального конкурса «Евровидение», который состоится там этой весной. Правда, пройдет конкурс в новом формате: согласно ему, номера участников теперь могут быть записаны заранее. Кроме того музыкантам и зрителям теперь придется соблюдать социальную дистанцию.

А в Германии придумали быстрый способ доставки вакцины от COVID-19 - с помощью дронов. Если в начале пандемии беспилотники могли следить только за ношением масок и соблюдением дистанции, то теперь дроны способны перевозить небольшие коробки с вакциной в отдаленные районы.