В стране и мире В Москве приостановили движение на участке фиолетовой ветки метро Алена Миронова Нет движения поездов на участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» в связи с необходимостью проверки инфраструктуры. © Фото: Ilya Galakhov Global Look Press Читайте нас на: В Москве на участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно приостановили движение поездов от станции «Планерная» до «Октябрьского поля». Об этом сообщил Дептранс. Причиной стала необходимость проверки инфраструктуры. Гражданам рекомендуется пользоваться наземным транспортом, а также МЦД-2. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика