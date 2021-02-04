В Москве приостановили движение на участке фиолетовой ветки метро
Нет движения поездов на участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» в связи с необходимостью проверки инфраструктуры.
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В Москве на участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно приостановили движение поездов от станции «Планерная» до «Октябрьского поля». Об этом сообщил Дептранс.
Причиной стала необходимость проверки инфраструктуры. Гражданам рекомендуется пользоваться наземным транспортом, а также МЦД-2.