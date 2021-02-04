Проезд по дорогам Москвы и Подмосковья может стать платным через 10 лет

Проект введения оплаты за проезд в перспективе через 10 лет по дорогам в Москве и Московской области проходит обсуждение в Министерстве транспорта РФ. Предложение является частью стратегии транспортного развития столичного региона до 2035 года.

Опробовать схему бесконтактной оплаты планируют на нескольких магистралях, при этом предполагается, что тариф за проезд будет плавающим, пишут «Известия». То есть, стоимость проезда не будет фиксироваться сразу, а станет рассчитываться в зависимости от протяженности маршрута и типа транспортного средства. При этом для отдельных категорий она вообще может оказаться нулевой.

«Это отдаленная перспектива, реализация которой возможна только за горизонтом 2030 года. Кроме того, актуальный проект стратегии не содержит конкретного регламента внедрения такой системы», - прокомментировали изданию в Минтрансе РФ.

В ведомстве отмечают, что для полного его одобрения и введения в действие необходимо просчитать все экономические последствия и возможные риски, а также согласовать проект с другими ведомствами. Подробная информация о проекте содержится в стратегии развития транспортной системы региона, подготовленной по заказу «Дирекции Московского транспортного узла».