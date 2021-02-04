В центре Ростова загорелся продовольственный магазин в многоквартирном доме

В центре Ростова-на-Дону загорелся продовольственный магазин на первом этаже многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно данным ведомства, всего эвакуировали 106 человек. Спасено 96 человек, в том числе и 10 лежачих. В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.

К месту происшествия прибыли автобусы, в которых временно разместили эвакуированных жильцов дома. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.