Выселяют: Трампа могут вынудить покинуть свою резиденцию во Флориде

Дональда Трампа могут выселить из резиденции во Флориде. Элитный комплекс Мар-а-Ларго, расположенный на солнечном побережье, покинувший пост президент выбрал себе для постоянного проживания.

Дом бывший политик оформил как гольф-клуб для вип-персон. Он даже имел там - единственный из всех проживающих в роскошном комплексе - собственную вертолетную площадку. Однако теперь Трампу придется поменять свои планы. Об этом сообщил CNN.

Другие жильцы вовсе не заинтересованы в таком громком соседстве, и городские власти могут встать на их сторону. К примеру, вертолетную площадку Трампа уже начали демонтировать.