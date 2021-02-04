Выселяют: Трампа могут вынудить покинуть свою резиденцию во Флориде
Дом бывший политик оформил как гольф-клуб для вип-персон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alex Edelman The Photo Access Globallookpress
Дональда Трампа могут выселить из резиденции во Флориде. Элитный комплекс Мар-а-Ларго, расположенный на солнечном побережье, покинувший пост президент выбрал себе для постоянного проживания.
Дом бывший политик оформил как гольф-клуб для вип-персон. Он даже имел там - единственный из всех проживающих в роскошном комплексе - собственную вертолетную площадку. Однако теперь Трампу придется поменять свои планы. Об этом сообщил CNN.
Другие жильцы вовсе не заинтересованы в таком громком соседстве, и городские власти могут встать на их сторону. К примеру, вертолетную площадку Трампа уже начали демонтировать.