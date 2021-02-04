Средняя температура по России за год на три градуса превысила норму

В прошлом году среднее значение температуры в России оказалось аномально высоким, превысив нормальное на три градуса. Данная аномалия оказалась рекордной и, более того, на 50% превысила предшествующий рекорд.

Средняя температура на территории страны в 2020 году отклонилась от нормы на 3,2 градуса. Об этом рассказал заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата Института глобального климата и экологии РАН Михаил Бардин в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что отдельно взятая аномалия ничего не говорит о состоянии климата. Если же рассматривать ее в ряду, тенденция подтверждает общее потепление. Так, превышение нормы более чем на два градуса происходило при измерении годовых температур два раза. Четыре из них пришлось на недавнее время - с 2015 года.

Ранее терапевт рассказал, что незначительные температурные перепады не сказываются негативно на состоянии организма. В таких случаях не требуются лекарственного вмешательства или дополнительного сна. В случае же резких перепадов, превышающих 7 градусов, уже стоит предпринять некоторые меры для сохранения нормального самочувствия.