«Квартал красных фонарей» закроется в центре Амстердама

В Амстердаме власти города решили изменить месторасположение знаменитого «квартала красных фонарей». Теперь из центра нидерландской столицы он будет перенесен в другую, еще не определенную локацию.

Закрыть известное развлечение в районе Де Валлен решили в качестве элемента изменения туристического имиджа Амстердама. Изначальная инициатива в данном вопросе принадлежала мэру города Фемке Халсема. Об этом пишет The Guardian.

Ранее градоначальник уже указывала на существование проблемы с «кварталом красных фонарей». Она отмечала, что работающие в нем люди превратились в достопримечательности. Кроме того, им приходится нередко сталкиваться с негативным отношением к себе и своей деятельности.

Ранее в Нидерландах разгорелись беспорядки, связанные с новыми ограничениями, направленными против коронавирусной инфекции. Свое недовольство решили выразить несколько сотен человек.