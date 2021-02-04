В стране и мире На складе в Красноярске ликвидировано открытое горение Светлана Головина По всей площади помещения произошло обрушение кровли, возгоранию был присвоен третий ранг сложности. © Фото: 24.mchs.gov.ru Читайте нас на: В Красноярске на складе автозапчастей пожарные ликвидировали открытое горение, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. «Ликвидация открытого горения в 6.02 (по местному времени)», - цитирует ТАСС представителя ведомства. Мощный пожар в здании склада автозапчастей произошел днем 3 февраля. На складе по всей площади произошло обрушение кровли, возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Во время тушения была потеряна связь с тремя пожарными из звена газодымозащитной службы. Позже их тела были обнаружены спасателями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. С родственниками погибших работают психологи МЧС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика