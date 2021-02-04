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На складе в Красноярске ликвидировано открытое горение

Светлана Головина
04:48 04.02.2021
По всей площади помещения произошло обрушение кровли, возгоранию был присвоен третий ранг сложности.
На складе в Красноярске ликвидировано открытое горение
© Фото: 24.mchs.gov.ru
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В Красноярске на складе автозапчастей пожарные ликвидировали открытое горение, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

«Ликвидация открытого горения в 6.02 (по местному времени)», - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Мощный пожар в здании склада автозапчастей произошел днем 3 февраля. На складе по всей площади произошло обрушение кровли, возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Во время тушения была потеряна связь с тремя пожарными из звена газодымозащитной службы. Позже их тела были обнаружены спасателями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. С родственниками погибших работают психологи МЧС.

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