Врач назвал возможные осложнения на органы чувств после COVID-19

Из-за воздействия коронавирусной инфекции на мозг осложнения после заболевания могут затрагивать зрение и слух. Соответствующую информацию рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит», - объяснил специалист в интервью ТАСС.

Среди пациентов, перенесших COVID-19, уже были зарегистрированы случаи глухоты или ухудшения слуха, а также ложные звуки. Также известен случай развития слепоты после коронавируса. Кроме того из-за повреждения нервов и сосудов может страдать ощущение вкуса и обоняние.

Наиболее часто у больных COVID-19 сильнее всего изменяется состояние сердечно-сосудистой системы и нарушается транспортировка кислорода. У пациентов возникают проблемы с обменом гемоглобина, а также изменяется содержание железа в крови.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали полную потерю зрения в качестве осложнения после коронавируса «практически единичным случаем». Говорить о связи слепоты и инфекции посчитали преждевременным.