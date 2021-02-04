Самолет из Хабаровска совершил экстренную посадку на Сахалине

Самолет, летевший в Южно-Сахалинск из Хабаровска, экстренно приземлился на Сахалине. Причиной посадки стало задымление в кабине пилота воздушного судна.

Дым был замечен спустя 20 минут после вылета. Как указывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, большую часть пути самолет летел, будучи в аварийном состоянии.

В результате инцидента никто не получил повреждений. Экстренная посадка была реализована успешно. Во время полета члены экипажа самостоятельно противостояли задымлению и смогли его нейтрализовать.

Ранее воздушное судно, следовавшее из Владивостока в Москву, экстренно приземлилось в Шереметьево. Аварийные службы столичного аэропорта были предупреждены о возможном отказе тормозов у самолета.