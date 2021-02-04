Spotify добился рекордного прироста подписчиков после запуска в России

За прошедший год количество пользователей, оформивших платную подписку на сервисе Spotify, увеличилось на рекордные 30 миллионов человек. Общее число подписчиков, таким образом, достигло 155 миллионов.

В компании сообщили, что наибольшее число новых пользователей обеспечила приложению Европа и Северная Америка. Отдельно был отмечен успех запуска Spotify в России этим летом, от которого музыкальный сервис «продолжает извлекать выгоду».

Ранее в приложении обозначили самых популярных за границей российских исполнителей в соответствии с предпочтениями пользователей. Первым в российском топе оказался классический композитор Петр Чайковский. На втором и третьем месте расположились Tony Igy и дуэт Rauf & Faik.