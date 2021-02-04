На складе в Красноярске найдены тела погибших пожарных

В Красноярске на складе автозапчастей спасатели обнаружили тела пожарных, которые погибли при тушении возгорания. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Игорь Лисин.

Сотрудники пожарно-спасательной службы отправились на поиски рабочего, но через некоторое время с ними была потеряна связь. На складе по всей площади произошло обрушение кровли. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

«Мы все скорбим. Для гарнизона это невосполнимая утрата», - акцентировал Лисин.

Также начальник управления добавил, что с родственниками погибших сейчас работают психологи МЧС. На данный момент возбуждено уголовное дело.

В связи с трагедией глава ведомства Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших.