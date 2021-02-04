Кризис отступает: на Дальнем Востоке восстановлено обеспечение топливом

Обеспечение топливом восстановлено в полном объеме на Дальнем Востоке. Причин для ажиотажного спроса нет. Об этом сегодня заявили в Минэнерго.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод после простоя заработал на полную мощность и поставляет бензин даже сверх нормы. За сутки было отгружено более полутора тысяч тонн топлива. Пока только 92-го бензина, однако в ближайшее время обещают также 95-й. Ожидается и дополнительная партия из Росрезерва.

Тем не менее, перебои на заправках все еще ощущаются. Вечером хабаровские водители все еще простаивали на морозе в очередях, по-прежнему пытаясь закупить топливо впрок. А спекулянты наживаются на ситуации. Интернет-сервисы и социальные сети пестрят объявлениями о продаже бензина. Ценник доходит до 120 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина. С начала работы предприятия производство топлива будет производиться строго в соответствии с графиком.