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В Воронеже завели уголовное дело по факту падения мужчины на коляску с ребенком

Светлана Головина
23:49 04.02.2021
В результате произошедшего 6-месячного малыша при оказании медицинской помощи спасти не удалось.
В Воронеже завели уголовное дело по факту падения мужчины на коляску с ребенком
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после падения мужчины из окна 17-этажного дома на коляску с 6-месячным ребенком в воронежском поселке Шилово. В результате произошедшего новорожденного при оказании медицинской помощи спасти не удалось.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности"», - говорится в заявлении СК по региону.

По предварительным данным следствия, 4 февраля около 17 часов жительница одного из домов, расположенного на улице Острогожской, вышла на прогулку с сыном. В это время внезапно на коляску, в которой находился ребенок, сверху упал мужчина.

«Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось.  20-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - уточнили в ведомстве.

На данный момент для установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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