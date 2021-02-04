Собянин допустил снятие основных ограничений по коронавирусу в Москве к маю

Введенные из-за коронавируса ограничения в Москве могут быть сняты к маю текущего года, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, это станет возможным только в том случае, если удастся сохранить стабильно положительные изменения.

«Если этот тренд сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты», - сказал мэр Москвы в эфире «Россия 24».

В то же время, Собянин отметил, что сейчас показатели заболеваемости и число людей, которые находятся в госпиталях еще высокие.

Несмотря на то, что ситуация в городе стабилизируется, снимать ограничения на проведение массовых мероприятий, для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания - рано.

Ранее Собянин рассказал, что большинство москвичей переболело коронавирусом в легкой форме и вакцинировать всех нет необходимости.