В Новосибирске глыба льда рухнула на автомобиль

В Кировском районе Новосибирска на припаркованный автомобиль обрушилась глыба льда, которая сорвалась с крыши балкона жилого дома. Об этом сообщила служба эвакуации «АСТ-54» на странице «ВКонтакте».

«Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди» - цитирует служба слова очевидцев.

Момент падения льдины попал на запись камеры видеонаблюдения. Хозяин автомобиля, который находился в салоне, получил ушибы головы.