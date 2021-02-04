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В Новосибирске глыба льда рухнула на автомобиль

Алексей Курильченко
22:06 04.02.2021
Хозяин свежекупленной машины получил легкие ушибы.
© Видео: ВКонтакте, Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» © Фото: ВКонтакте, Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Кировском районе Новосибирска на припаркованный автомобиль обрушилась глыба льда, которая сорвалась с крыши балкона жилого дома. Об этом сообщила служба эвакуации «АСТ-54» на странице «ВКонтакте».

«Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди» - цитирует служба слова очевидцев.

Момент падения льдины попал на запись камеры видеонаблюдения. Хозяин автомобиля, который находился в салоне, получил ушибы головы.

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