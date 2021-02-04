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Мужчина обнаружил енота под капотом автомобиля в аэропорту Домодедово

Ирина Киселенко
22:52 04.02.2021
Мужчина выманил животное за печенье из магазина.
Мужчина обнаружил енота под капотом автомобиля в аэропорту Домодедово
© Фото: pixabay.com
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В Москве в аэропорту Домодедово мужчина обнаружил под капотом автомобиля каршеринга енота. Об этом рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров Агентству городских новостей «Москва».

После находки мужчина обратился на горячую линию, чтобы узнать рекомендации о дальнейших действиях.

«Енот - животное всеядное, и готов продать душу за печеньки. Москвичу удалось выманить животное на печенье из-под капота машины, и енот ушел дальше гулять по парковке. Как енот попал под капот, непонятно, но едва ли приехал вместе с машиной», - рассказал Сергей Бурмистров.

Он также добавил, что водителей аэропорта Домодедово необходимо предупредить о том, что по парковке бродит енот и рекомендовать проверять наличие животного под капотом автомобилей.

В заключение специалист добавил, что «водителям рекомендуется проверять капоты машин, особенно зимой, поскольку если они недавно ездили и еще теплые, то туда может забраться енот, кошка или другое животное».

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