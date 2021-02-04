В стране и мире Макрон призвал ЕС и Россию к диалогу о контроле над вооружениями Алексей Курильченко Французский лидер считает, что тема вооружения касается не только США и РФ. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию и Евросоюз вести диалог о контроле над вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости. «Как европеец хочу выстроить обсуждение между Европейским Союзом и Россией. Нам нужен более широкий диалог по другим договорам и порядку в сфере контроля над вооружениями», - заявил французский лидер в ходе онлайн-выступления, организованного Атлантическим советом. По мнению Макрона, Евросоюз также должен включиться в диалог России и США по данной теме. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с Энтони Блинкеном, вступившим в конце января в должность государственного секретаря США. Среди обсуждаемых тем - вопросы контроля вооружения и перспективы Договора по открытому небу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика