Тигр загрыз сотрудника зоопарка на Украине

На Украине в Черниговской области одного из сотрудников зоопарка насмерть загрыз тигр. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

«Сегодня в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Менском зоопарке тигр смертельно укусил сотрудника», - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции.

По данному происшествию правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека.

Также известно, что работник собирался кормить животное, и в этот момент тигр совершил нападение. До приезда медицинской помощи потерпевший скончался на месте от полученных повреждений.

Возбуждено уголовное дело. Виновным за данное нарушение грозит лишение свободы на срок до восьми лет.