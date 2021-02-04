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В США неизвестный угнал автомобиль с десятками ампул вакцины от COVID-19

Ирина Киселенко
22:21 04.02.2021
На данный момент полиция разыскивает угнанный автомобиль.
В США неизвестный угнал автомобиль с десятками ампул вакцины от COVID-19
© Фото: pixabay.com
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В Америке неизвестный мужчина угнал автомобиль в котором находилось 30 ампул с вакциной от COVID-19. Об этом полицейское управление штата сообщило в Сети.

«Автомобиль серого цвета Hyundai Accent 2018 года выпуска был угнан 02.03.2021 года примерно в 3:00 вечера на улице У. Рейнольдса», - говорится в сообщении в Facebook.

В машине находились 30 ампул, содержащие от 150 до 180 доз вакцины от COVID-19.

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