В США неизвестный угнал автомобиль с десятками ампул вакцины от COVID-19

В Америке неизвестный мужчина угнал автомобиль в котором находилось 30 ампул с вакциной от COVID-19. Об этом полицейское управление штата сообщило в Сети.

«Автомобиль серого цвета Hyundai Accent 2018 года выпуска был угнан 02.03.2021 года примерно в 3:00 вечера на улице У. Рейнольдса», - говорится в сообщении в Facebook.

В машине находились 30 ампул, содержащие от 150 до 180 доз вакцины от COVID-19.