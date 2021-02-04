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ЦПВС: террористы совершили 19 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Ирина Киселенко
22:00 04.02.2021
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
ЦПВС: террористы совершили 19 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 19 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 19 обстрелов в со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 14 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 9 обстрелов, в провинции Латакия - 5 обстрелов, в провинции Алеппо - 3 обстрела, в провинции Хама – 2 обстрела», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Каракозак.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Сытник.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Камишлия до высоты Тваль-Аба и обратно.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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