В стране и мире Воробьев сообщил, когда в Подмосковье снимут ряд ограничений из-за COVID-19 Ирина Киселенко В Подмосковье за сутки выявили 831 пациента с COVID-19. © Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ряд ограничений по COVID-19 в Московской области могут снять к концу недели. «Я думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о снятии ограничений на посещение ресторанов и музеев. В Подмосковье после новогодних праздников к очной работе вернулись детские сады, школы и колледжи. С 22 января возобновилась программа «Активное долголетие» в муниципалитетах с наиболее благополучной обстановкой. С 8 февраля вузы возвращаются к очному обучению. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика