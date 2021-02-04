Лавров провел первый телефонный разговор с новым госсекретарем США Блинкеном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с Энтони Блинкеном, вступившим в конце января в должность государственного секретаря США. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров поздравил собеседника со вступлением в должность и выразил готовность вести с ним конструктивный диалог по широкому спектру тем.

Также Лавров и Блинкен приветствовали продление президентами России и США Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ходе разговора стороны выразили намерение улучшать ситуацию в области международной безопасности и стратегической стабильности. Обсуждались вопросы контроля вооружения и перспективы Договора по открытому небу.

Лавров напомнил Блинкену о выдвинутых российской стороной предложениях о принятии совместных российско-американских заявлений о недопустимости ядерной войны и о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Обсуждалось содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине.

Глава МИД РФ выразил готовность в развитию двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. В свою очередь Блинкен намерен организовать экспертный диалог по вопросам обоюдного устранения накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США.

Собеседники также высказались за взаимодействие стран в борьбе с коронавирусной инфекцией в разработке и совершенствовании вакцин.