Оппозиция Украины начала процесс импичмента Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» в ходе съезда объявила о начале процесса импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резолюцию, принятую партией по итогам собрания.

Принимая документ, депутаты осудили президента за решение ввести санкции против члена партии Тараса Козака и заблокировать вещание трех телеканалов.

«Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента» - говорится в тексте документа.

Ранее лидер партии Виктор Медведчук прокомментировал решение начать инициацию процесса импичмента. По его словам, у депутатов есть доказательства нарушения Владимиром Зеленским Конституции и законов Украины.